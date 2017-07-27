В Белом доме усомнились в российском вмешательстве в выборы

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Директор Белого дома по коммуникациям Энтони Скарамуччи заявил, что никто и нигде не может найти доказательств вмешательства Москвы в американские выборы. Он также выразил сомнение в участии российской стороны в хакерской деятельности в отношении предвыборной кампании в США.

Никто и нигде не может найти доказательства вмешательства властей России в американские выборы. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

"Я говорю о сговоре кампании с российской стороной и российскими властями. Мы оба знаем, что никто и нигде не может найти доказательств этому", - сказал он.

Скарамуччи также усомнился в том, что российская сторона принимала участие в хакерской деятельности в отношении предвыборной кампании. По его словам, в случае такого участия, российской стороне "хватило бы ума не оставить за собой никаких следов".

"Поэтому президент (Трамп) относится к этому скептически", - подчеркнул представитель Белого дома.