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Михаил Саакашвили назвал незаконным лишение его украинского гражданства. По его словам, поводом для подобного решения стало то, что он выступал против коррупции и олигархии. Саакашвили считает, что нынешнее руководство Украины избавляется от неугодных ему людей.

Михаил Саакашвили считает "совершенно незаконным" лишение его украинского гражданства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на интервью экс-губернатора Одесской области телеканалу CNN.

Саакашвили рассказал, что в настоящее время находится в США у родственников, которые являются американскими гражданами. Причиной для лишения украинского гражданства он считает его выступления против олигархии и коррупции.

"Я согласился принять украинское гражданство, поскольку считал, что президент Порошенко намерен проводить реформы. Однако украинское руководство вступило на тот же путь, что и другие страны региона - олигархия, коррупция, захват природных ресурсов, подавление демократии", - заявил Саакашвили.

Он обвинил Киев в попытках избавиться от неугодных людей. Саакашвили также заявил, что стал одним из главных противников украинских властей.

"Поэтому совершенно незаконное решение о лишении меня украинского гражданства, в нарушение украинской конституции и международного права, прежде всего нацелено на то, чтобы избавиться от одного из основных противников", - подчеркнул он.