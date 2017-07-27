Московские нейрохирурги за полчаса разделили сиамских близнецов

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Московские нейрохирурги менее, чем за полчаса провели операцию по разделению сиамских близнецов. В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное. Врачи дали положительный прогноз на дальнейшее нормальное физическое и психологическое развитие близнецов.

Московские нейрохирурги менее, чем за полчаса провели операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГБУ "Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы".

Операция была проведена 12 июля в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". В настоящее время состояние детей оценивается как удовлетворительное. Врачи дали положительный прогноз на дальнейшее нормальное физическое и психологическое развитие.

"Дети появились на свет после кесарева сечения. В этот же день сотрудники НПЦ спецмедпомощи детям имени Войно-Ясенецкого - профессор Андрей Притыко и ведущий научный сотрудник Виктор Петраки - провели обследование и в последующем выполнили операцию по разъединению краниопагов. Продолжительность операции составила менее получаса", - рассказал источник агентства.