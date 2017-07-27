Погранполиция Молдавии объяснила задержание артистов из России

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Молдавия отказала во въезде артистам из России, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В пограничной полиции республики пояснили, что артистов не пустили в страну, потому что они не указали цель визита. Президент Молдавии Игорь Додон категорически осудил задержание россиян.

Российским артистам Дмитрию Дунаеву, Ляйсан Мингазовой, Лидии Музалевой, Ирине Масловой и Герою Советского Союза Владимиру Гасояну отказали во въезде в Молдавию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничной полиции республики.

"В связи с информацией о задержании российских граждан в аэропорту Кишинева уточняем, что им отказали во въезде в Молдавию из-за того, что они не выполнили условия для санкционированного пересечения государственной границы: не указали цель визита", - сказали в пресс-службе.

Президент Молдавии Игорь Додон категорически осудил "необоснованные задержания" россиян. "Расцениваю эти действия как очередную провокацию, направленную на срыв усилий президента по восстановлению молдово-российских отношений, которые продолжают успешно развиваться. Приношу искренние извинения всем гостям нашей страны, подвергшимся подобным действиям в нашем аэропорту", - написал он на своей странице в Facebook.

Посольство России в Молдавии в настоящий момент разбирается в этой ситуации.

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