Все трое погибших при крушении самолета в Абхазии были россиянами

Теги: абхазия жертвы авиакатастрофа посольство Происшествие россия

Все трое погибших при крушении легкомоторного самолета вблизи Пицунды были гражданами России. Их личности установлены. Пилот проживал в Самаре, мужчина и ребенок были москвичами. На месте происшествия работает сотрудник посольства России в Абхазии.

Все трое погибших в авиакатастрофе вблизи Пицунды были российскими гражданами. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Абхазии.

"Пилот и двое пассажиров самолета, по имеющейся у нас информации, - граждане России. Пассажиры - Андрей Уколов 1987 года рождения и Екатерина Дарныкина 2011 года рождения из Москвы, пилот - Александр Семенов из Самары. На месте происшествия находится представитель посольства", - рассказал представитель дипмиссии.

Инцидент произошел во вторник. По данным представителя властей Абхазии, шестилетняя девочка со своими матерью и отчимом отдыхали в гостинице в Пицунде. Женщина из-за беременности отказалась от прогулки на самолете. Семья должна была вылететь в Москву в четверг, однако решила продлить отдых до пятницы. Самолет разбился около 17:20 по московскому времени. Тела погибших доставлены в морг Гагрской больницы.