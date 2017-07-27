Госдеп США назвал провокацией запуск Ираном ракеты "Симорг"

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Госдепартамент США раскритиковал Иран за испытание ракеты-носителя для запуска космических аппаратов. В ведомстве считают, что это противоречит резолюции Совбеза ООН.

Госдеп США отреагировал на запуск Ираном ракеты-носителя "Симорг" со спутником. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы расцениваем это как нарушение резолюции СБ ООН. Мы расценивает это как продолжение развития баллистических ракет. Мы также остаемся очень обеспокоенными поддержкой Ираном терроризма. Мы расцениваем это как провокационную акцию, которая подрывает безопасность, благосостояние в регионе и во всем мире", - заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.