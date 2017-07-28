Сенат США одобрил новые санкции против России

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Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР. Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Теперь законопроект будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, передает РИА Новости. За документ высказались 98 из 100 сенаторов.

Новые ограничительные меры запрещают президенту снимать с России санкции без разрешения парламентариев и вводят ряд экономических мер. Например, ограничивают максимальный размер инвестиций в нефте- и газопроводы, а также участие американских компаний в совместных с Россией энергетических проектах. Помимо этого они предусматривают возможность введения персональных санкций в отношении лиц, которые, по мнению властей США, причастны к к кибератакам на США. Отдельно указывается, что США продолжат противодействовать строительству газопровода "Северный поток-2".

Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов. Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето.

Президент России Владимир Путин, комментируя новый пакет санкций, пообещал США ответные меры в случае принятия законопроекта. "В какой-то момент придется отвечать, потому что невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении нашей страны", - сказал он.

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