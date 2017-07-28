МИД Украины возмущен заявлением посла Италии в России по Крыму
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МИД Украины подверг критике заявление посла Италии в России Чезаре Рагальини, который назвал законным референдум о присоединении Крыма к нашей стране. По словам украинского дипломата Евгения Перелыгина, данные высказывания не соответствуют позиции Рима.
Министерство иностранных дел Украины раскритиковало слова посла Италии в России Чезаре Рагальини, который назвал законным референдум о присоединении Крыма к нашей стране. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на издание "Новое время".
"Рагальини подчеркнул, что "Крым не был первой страной, которая голосовала за свою независимость в Европе", забывая о том, что Крым - не суверенное государство, а часть территории Украины", - сказал посол Украины в Италии Евгений Перелыгин.
По его словам, данные заявления итальянского дипломата не соответствуют позиции Рима. Перелыгин также отметил, что подобные высказывания вредят отношениям Украины и Италии.
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