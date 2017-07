Скарамуччи обозвал главу администрации Трампа шизофреником

Новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи в грубой форме оценил работу своих коллег и обвинил их в утечках информации. Этим он поделился в разговоре с репортером NewYorker.

Сообщается, что Скарамуччи позвонил репортеру Райану Лизза с целью узнать, откуда он узнал про закрытый ужин Трампа с работниками телеканала Fox News. В ходе разговора чиновник выдвинул версию, что информацией поделился глава аппарата Райнс Прибус, после чего он назвал его "чертовым параноидальным шизофреником" и пригрозил уволить.

Затем Скамаруччи обрушился на помощника президента по стратегическим вопросам Стивена Бэннона, заявив, что тот служит в Белом доме на благо собственных интересов.

В разговоре чиновник пообещал устроить массовую проверку сотрудников Белого дома на детекторе лжи и взять у всех отпечатки пальцев.

После публикации статьи репортера Лиззы, Скарамуччи признался, что любит использовать красочные выражения и сообщил, что совершил ошибку, доверившись репортеру.

"Я иногда использую яркие выражения. Я воздержусь в этой сфере, но не оставлю страстную борьбу за повестку Дональда Трампа", - написал он.

I sometimes use colorful language. I will refrain in this arena but not give up the passionate fight for @realDonaldTrump's agenda. #MAGA