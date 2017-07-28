Полиция Израиля закроет Храмовую гору для мужчин младше 50 лет

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В Иерусалиме не стихают стычки между полицией и мусульманами из-за действий властей Израиля по обеспечению безопасности на Храмовой горе. Недовольство вызвало решение установить там рамки метеллодетекторов. Теперь же власти намерены запретить доступ на Храмовую гору мужчин младше 50 лет.

Вновь обострилась обстановка в Иерусалиме. В столкновениях между мусульманами и израильской полицией у Храмовой горы, которые начались накануне, пострадали более 120 человек. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Конфликт между верующими и стражами порядка произошел у святыни ислама - мечети аль-Акса. В сотрудников полиции полетели камни, в ответ им пришлось применить оружие с резиновыми пулями и слезоточивый газ.

В предзакатной молитве на территории комплекса в четверг собрались более ста тысяч мусульман. После стычек с арабами израильские силовики закрыли проход в мечеть.

Инцидент начался из-за рамок металлоискателей, которые власти Иерусалима, руководствуясь вопросами безопасности, установили у Храмовой горы. И несмотря на то, что рамки вскоре были демонтированы, протесты мусульман не утихают.