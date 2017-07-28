Трое россиян погибли в авиакатастрофе возле Пицунды

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Три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Абхазии. Среди погибших есть шестилетний ребенок.

В Абхазии в авиакатастрофе погибли трое россиян, в том числе шестилетний ребенок. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Трагедия произошла накануне вечером в окрестностях курорта Пицунда. Легкомоторный самолет рухнул в реку и полностью разрушился. На борту находились пилот и два пассажира - девочка и ее отчим. Мать из-за беременности отказалась от прогулки. Семья отдыхала в одной из местных гостиниц и еще в четверг должна была вернуться домой, но решила продлить свой отдых.

Прокуратура Абхазии начала проверку. Причины трагедии выясняются. По одной из версий, пилот не справился с управлением.