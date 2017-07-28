В Восточную Гуту доставили вторую партию гуманитарной помощи
Теги: сирия помощь Сирийский конфликт
Российские военные помогли доставить гуманитарную помощь международного Красного Полумесяца в зону деэскалации "Восточная Гута". Груз предназначен для жителей территорий, подконтрольных местным вооруженным группировкам. Это уже второй подобный гумконвой. Такая помощь стала обязательным условием прекращения огня в этом густонаселенном пригороде Дамаска.
С места событий — репортаж корреспондента "ТВ Центра" Виктора Прокушева.
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