Православные христиане отмечают День крещения Руси

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Православные в России и странах СНГ в пятницу отмечают День крещения Руси. В полдень во всех храмах Русской православной церкви зазвенят колокола, а потом начнутся праздничные богослужения.

Православные в России и странах Содружества отмечают День крещения Руси, передает "ТВ Центр". Это событие, определившее более тысячи лет назад путь развития многих народов, празднуют миллионы людей.

В полдень во всех храмах Русской православной церкви зазвенят колокола, а потом начнутся праздничные богослужения. В Москве в Успенском соборе Кремля пройдет торжественная литургия и крестный ход.

С 2010 года этот праздник отмечается в нашей стране в день памяти святого князя Владимира, крестившего Русь в 988 году. Согласно летописям, после крещения он сумел не только изменить свою жизнь, но и предопределил путь возглавляемого им государства на многие века вперед.