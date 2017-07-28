Режиссер Виктор Мережко отмечает 80-летие

Теги: Культура юбилей актер режиссер

Знаменитый сценарист, режиссер и актер Виктор Мережко отмечает юбилей. Создателю "Родни", "Полетов во сне и наяву", и многих других полюбившихся зрителю картин исполняется 80. Виктор Иванович - человек кино в самом широком смысле слова: полвека карьеры, больше сотни фильмов. В конце этого года планируется премьера его ленты "Не ждали", еще три сценария сейчас в работе. Свой день рождения Мережко праздновать не планирует, говорит, что не думает "о возрасте и цифрах".