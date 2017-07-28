Вашингтон одобрил назначение Антонова послом России в США

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Власти США дали предварительное согласие на назначение Анатолия Антонова новым послом России в Вашингтоне. В российском МИД подчеркнули, что теперь осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой.

Вашингтон дал предварительное согласие на назначение замглавы МИД России Анатолия Антонова новым послом России в США. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник в центральном аппарате российского внешнеполитического ведомства.

"Агреман получен. Осталось решить вопросы, связанные с дипломатической визой. Все происходит не очень быстро, но дело осталось за малым", - говорится в сообщении.

По словам источника, соглашение было получено примерно неделю назад, после встречи замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и замгоссекретаря Томаса Шеннона в американской столице.

Анатолий Антонов был назначен заместителем министра иностранных дел России в конце декабря 2016 года. До этого он с 2011 года занимал пост замминистра обороны. Антонов курировал международное сотрудничество.

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