В Японии обязанности министра обороны возьмет на себя глава МИД
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В Японии министр обороны Японии Томоми Инада покинула свой пост из-за скандала с документами, связанными с действиями японских миротворцев в Южном Судане. Теперь временно возглавлять ведомство будет министр иностранных дел Фумио Кисида.
Министр обороны Японии ушла в отставку из-за скандала вокруг сокрытия документов о военной операции в Южном Судане, сообщает South China Morning Post.
В прошлом году Минобороны страны отказалось публиковать документы, связанные с действиями японских миротворцев в Южном Судане, сославшись на их отсутствие. Однако документы существовали в оцифрованном виде. Они содержали дневниковые записи солдат, которые писали об ухудшении безопасности в регионе.
Оппозиция считает, что отправка японских солдат в Южный Судан нарушила Конституцию страны, согласно которой японские военные не участвуют в зарубежных военных миссиях.
Скандал повлиял на рейтинги премьер-министра страны Синдзо Абэ, он упал до рекордно низкого уровня.
Сразу после того, как Инада заявила о своей отставке, премьер-министр назначил временным главой Минобороны министра иностранных дел страны Фумио Кисида. То, что два ведомства будет возглавлять один человек, премьер объяснил необходимостью обеспечить безопасность в стране.