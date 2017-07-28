К Новому году в России подорожает кофе

Теги: Экономика продукты россия цена

К концу 2017 года в России могут вырасти цены на кофе. Это связано с подорожанием продукта у зарубежных поставщиков. По данным ФТС, с января по май стоимость кофе у импортеров выросла на 21,7% относительно аналогичного периода в прошлом году.

К концу года цены на кофе в России могут вырасти примерно на 20% из-за подорожания продукта у зарубежных поставщиков. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова.

«Стоит ждать отложенного увеличения цены, ведь кофе - тот продукт, который хранится долгое время и который еще нужно расфасовать. Повышение может произойти к Новому году и будет либо прямо пропорциональным, либо даже большим", - сказал Зуйков.

По данным ФТС, с января по май стоимость кофе у поставщиков выросла на 21,7% относительно аналогичного периода в прошлом году. При этом и физические объемы импорта продукта увеличились на 3,6%.

Повышение поставщиками отпускных цен уже сейчас отражается на розничной стоимости бодрящего напитка. За пять месяцев с начала года натуральный растворимый кофе подорожал на 9%, а натуральный кофе в зернах и молотый кофе – на 6%.

Читайте также:

Православные христиане отмечают День крещения Руси

В Японии обязанности министра обороны возьмет на себя глава МИД

Полиция Израиля закроет Храмовую гору для мужчин младше 50 лет

Вашингтон одобрил назначение Антонова послом России в США

Скарамуччи обозвал главу администрации Трампа шизофреником