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В центре столицы спасатели вытащили из Москвы-реки голого мужчину с признаками опьянения. По словам пострадавшего, он сброшен с Андреевского моста в результате драки.

Столичные спасатели вытащили голого мужчину из Москвы-реки в районе Андреевского моста. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"В 5:12 с поверхности воды вытащен гражданин Киргизии, 1993 года рождения - абсолютно голый, без видимых повреждений, с признаками опьянения. По словам пострадавшего, он был сброшен с Андреевского моста в результате драки", - говорится в сообщении.

Мужчина был осмотрен врачом скорой помощи и затем передан сотрудникам правоохранительных органов.

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