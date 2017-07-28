Власти Узбекистана рассказали о судьбе Гульнары Каримовой

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Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией генеральной прокуратуры Узбекистана.

Дочери экс-президента Узбекистана Гульнаре Каримовой предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса. Она была арестована, передает РИА Новости со ссылкой на Генпрокуратуру республики.

"Каримовой Гульнаре предъявлено обвинение по статьям 168, 178, 182, 189, 228 и 243 Уголовного кодекса Республики Узбекистан и в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении ведомства. Таким образом, ей предъявлено обвинение в мошенничестве, сокрытии иностранной валюты, нарушении таможенного законодательства, нарушении правил торговли или оказания услуг, подделке документов и легализации доходов, полученных преступным путем.

Узбекистан направил компетентным органам ряда стран постановления об аресте активов преступной группы, с которой была связана Каримова. Их нашли в 12 странах. В частности, в России – это шесть миллионов долларов, пентхаус в московском жилом комплексе "Камелот", особняк в массиве "Рублевка" и восемь квартир также в столице, в Ялте - гостиничный комплекс, жилой дом и земельный участок общей стоимостью более двух миллионов долларов.

Каримова была приговорена к пяти годам ограничения свободы еще в 2015 году. В начале этого года ее допросила швейцарская прокуратура в связи с подозрением в отмывании денег через швейцарские банки. До этого женщина долго скрывалась. СМИ предположили, что она мертва.

Ислам Каримов, который руководил республикой с 1989 года, скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта. Он был похоронен на родине в Самарканде. В Узбекистане 4 декабря прошлого года прошли президентские выборы, победу на которых одержал Шавкат Мирзиеев, занимавший пост премьер-министра.