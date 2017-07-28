В Москве в выходные перекроют движение на Сретенке

Теги: Москва перекрытие ограничения

Автомобильное движение на Сретенке будет перекрыто в эти выходные из-за укладки нового асфальта. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 05:00 понедельника. В дорожных работах будут задействованы более 120 человек и 90 единиц техники.

В столице в эти выходные перекроют движение транспорта на Сретенке из-за укладки нового асфальта. Ограничения будут действовать с 00:00 субботы до 05:00 понедельника. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Перекрыта будет вся улица - от площади Сретенские Ворота до Малой Сухаревской площади. Также закроют въезд в 16 прилегающих к Сретенке переулков. Въезд в эти переулки и выезд из них будут разрешены только для местных жителей и спецтранспорта", - говорится в сообщении.

Ограничение на проезд автотранспорта позволит рабочим в кратчайшие сроки выполнить укладку нового асфальта. В дорожных работах будут задействованы более 120 человек и 90 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в первые выходные августа будет перекрыто автомобильное движение на Тверской, 1-й Тверской-Ямской улицах и на площади Тверская Застава. Эти ограничения введены для того, чтобы уложить асфальт ровным ковром и без спаек.

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