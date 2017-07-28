10:09, 28 июля 2017

Около 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне

Теги:  испания  поезд  Происшествие

В испанской Барселоне около 50 человек пострадали в результате столкновения пригородного поезда с платформой. По предварительным данным, состав не смог вовремя остановиться. 20 пассажиров попали в больницы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В Барселоне произошла авария с пригородным поездом, пострадали 48 человек, передает Reuters со ссылкой на спасательную службу.

Сообщается, что поезд не смог вовремя остановиться и врезался в платформу на железнодорожной станции Французский вокзал. В результате происшествия 20 человек отвезли в больницы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

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