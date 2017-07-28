Храм XVI века нашли при раскопках в центре Москвы

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На Биржевой площади в центре столицы обнаружены стены храма XVI века. Кроме того, на этом месте найдено множество артефактов, которые свидетельствуют о бывшем оружейном и ювелирном производстве.

Археологи обнаружили стены храма XVI века и множество артефактов более раннего времени в ходе реконструкции Биржевой площади в столице. Об этом сообщает РИА Новости.

"Специалисты обнаружили стены храма XVI века и остатки деревянного строения, предположительно датированного XVI - началом XVII века. В связи с ценными археологическими находками раскопки продлили еще минимум на месяц", - говорится в сообщении.

Кроме того, на этом месте найдено множество артефактов, которые свидетельствуют о бывшем оружейном и ювелирном производстве. В частности, были обнаружены инструменты, плавильные тигли, нательные кресты с заготовками под отверстие для цепочки, заготовка для перстня из сердолика и фрагменты оружия с сохранившимися резными деревянными частями.

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