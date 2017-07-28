Арабская коалиция сбила летевшую на Мекку йеменскую ракету

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Арабская коалиция сбила выпущенную с территории Йемена ракету, летевшую в сторону Мекки. Она была перехвачена в 69 километрах от главного центра паломничества мусульман.

Арабская военная коалиция сбила ракету, летевшую по направлению Мекки. Об этом сообщает AFP. По данным местных СМИ, заряд был выпущен с территории Йемена и перехвачен в 70 километрах от одной из главных мусульманских святынь, расположенной в Саудовской Аравии.

Коалиция уже возложила ответственность за обстрел на шиитских повстанцев-хуситов и обвинила их в попытке сорвать паломничество в Мекку.

Гражданская война продолжается в Йемене уже несколько лет. В конфликте принимают участие повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Поддержку властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.