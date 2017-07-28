В Подмосковье мужчина обезглавил знакомого в ходе пьяной ссоры
Теги: убийство Происшествие подмосковье
В подмосковном Егорьевске местный житель во время пьяной ссоры напал на собутыльника, нанес ему ножевые ранения в грудь и живот, а затем отчленил голову. Мужчина задержан, ему предъявили обвинение в убийстве.
В Подмосковье задержан 32-летний мужчина из Щелково, который в ходе ссоры обезглавил своего знакомого, сообщает ГСУ СКР по Московской области.
Трагедия произошла в городе Егорьевск в одной из квартир дома на улице Восстания. Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошла ссора. На почве неприязни один схватил кухонный нож и ранил второго в грудь и живот. После наступления смерти убийца тем же ножом отчленил обидчику голову.
Задержанному предъявили обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.
Читайте также:
Около 50 человек пострадали при аварии поезда в Барселоне
Спасатели вытащили голого мужчину из Москвы-реки
Трое россиян погибли в авиакатастрофе возле Пицунды
В Орле задержали захватившего заложницу пациента психбольницы