В Подмосковье мужчина обезглавил знакомого в ходе пьяной ссоры

Теги: убийство Происшествие подмосковье

В подмосковном Егорьевске местный житель во время пьяной ссоры напал на собутыльника, нанес ему ножевые ранения в грудь и живот, а затем отчленил голову. Мужчина задержан, ему предъявили обвинение в убийстве.

В Подмосковье задержан 32-летний мужчина из Щелково, который в ходе ссоры обезглавил своего знакомого, сообщает ГСУ СКР по Московской области.

Трагедия произошла в городе Егорьевск в одной из квартир дома на улице Восстания. Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами произошла ссора. На почве неприязни один схватил кухонный нож и ранил второго в грудь и живот. После наступления смерти убийца тем же ножом отчленил обидчику голову.

Задержанному предъявили обвинение в убийстве. Следствие будет ходатайствовать об аресте обвиняемого.

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