ЦБ отозвал лицензию у "Югры" и отверг план санации банка

Теги: центробанк генпрокуратура Экономика банк лицензия

Банк России отозвал с 28 июля лицензию на осуществление банковских операций у банка "Югра", в котором ЦБ ранее ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов и временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов. Отзыв лицензии произошел на фоне протестов со стороны Генпрокуратуры. Ранее владелец банка предложил план санации, однако ЦБ отверг его.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Югры". В сообщении на сайте ЦБ отмечается, что решение об отзыве вступило в силу с 28 июля 2017 года.

"Государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов", на которую приказом Банка России возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией, проведено обследование финансового положения банка. Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала)", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Представленный собственником банка план финансового оздоровления был признан нереалистичным с точки зрения сроков, объемов и источников докапитализации, а отдельные его положения не соответствуют действующему законодательству, отмечается в сообщении.

Сомнительные операции "Югры"

Как утверждает Банк России, бизнес-модель "Югры" основывалась на финансировании бизнес-проектов, связанных с бенефициарами кредитной организации. Деньги вкладчиков выдавали в качестве кредитов компаниям, деятельность которых по масштабу не соответствовала объему полученных кредитов.

При этом, пишет пресс-служба ЦБ, кредитная организация фактически не осуществляла в "сколько-нибудь значимых объемах" кредитование физических лиц, а также юридических лиц, не связанных с собственниками банка.

Надзорный орган неоднократно выявлял в деятельности "Югры" сомнительные транзитные операции, а также операции, обладающие признаками вывода активов и качественных залогов, факты представления существенно недостоверных отчетных данных.

В 2017 году Банк России шесть раз информировал Генпрокуратуру о фактах вывода кредитной организацией активов и дважды - Росфинмониторинг об осуществлении банком сомнительных транзитных операций, напоминает регулятор.

ЦБ также подчеркивает, что ранее трижды применял в отношении "Югры" меры надзорного реагирования, в том числе ограничения на привлечение вкладов населения. Однако банк "схемно исполнял требования" регулятора.

Крах "Югры" и протест прокуратуры

Банк России 10 июля ввел на полгода временную администрацию в лице АСВ в банк "Югра", входящий в топ-50 крупнейших кредитных организаций. Одновременно Банк России также ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на три месяца. Введение моратория согласно действующему законодательству является страховым случаем.

Выплаты вкладчикам начались несмотря на то, что решение ЦБ опротестовала Генпрокуратура. Согласно позиции ведомства, введение временной администрации может повлечь ущерб для федерального бюджета, снизит доступность кредитования малого и среднего бизнеса, ухудшит инвестклимат в России, а также приведет к ускорению инфляционных процессов. В ответе на протест прокуратуры Центробанк настаивал на правоте своих действий.

Ранее основной владелец банка "Югра" Алексей Хотин предложил свой план его санации - за счет государства с некоторым финансовым участием бывшего собственника. Его план, в частности, предполагал, что выплаты вкладчикам будут производиться в течение десяти лет.

Читайте также:

ЦБ ответил Генпрокуратуре на протесты против решений по банку "Югра"

Вкладчики "Югры" начали получать выплаты вопреки протесту Генпрокуратуры

Генпрокуратура поспорила с Центробанком о судьбе банка "Югра"

В петербургском филиале банка "Югра" прошли обыски