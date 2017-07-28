Города Турции и Германии накрыло проливными дождями

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В Турции ликвидируют последствия нового удара стихии. Мощный шторм и ливневые дожди с градом накрыли Стамбул. В городе повалены сотни деревьев и рекламных конструкций, а в одном из районов из-за шквалистого ветра даже обрушился минарет. Похожая обстановка в Германии. Центральные регионы страны переживают сильнейшее наводнение.

Города Гослар и Харлсебен затоплены почти полностью. Передвигаться по улицам можно лишь на лодках или по пояс в воде, передает "ТВ Центр". Немногим менее печальная картина в стотысячном Хильдесхайме и ряде других населенных пунктов центральной Германии. Во власти ливней и вызванных ими наводнений оказались федеральные земли Нижняя Саксония, Тюрингия и Саксония-Анхальт. В некоторых районах осадков выпало до ста литров на один квадратный метр.

"Уровень воды в доме поднялся до полутора метров. На первом этаже всё испорчено. Залиты мусорные контейнеры. Мы можем только надеяться, что страховая компания возместит нам ущерб без особых проблем", - рассказали очевидцы.

Часть жителей эвакуированы, остальные продолжают борьбу со стихией вместе с пожарными и привлечённой для этого армией. Опасная ситуация сложилась под Госларом – вода угрожает прорвать плотину, возведённую рядом с жилыми домами. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни милости от природы ждать не стоит – дожди будут идти до конца недели. Однако самоотверженные действия людей смогли предотвратить более страшные последствия.

"Ситуация понемногу улучшается. Ночью уровень воды повысился, но сейчас начинает спадать. Вечером мы предприняли необходимые меры по укреплению набережной, и теперь этого достаточно. Правда, мы трудились 48 часов подряд, лишь с небольшими перерывами. Люди работали на пределе возможностей. Поэтому сейчас мы обратились за помощью к пожарным из соседних городов", - рассказал начальник пожарной охраны Хильдесхайма Мартин Штенц.

Непогода бушует и в Турции, пострадала столица. Вместе с ливнем и шквалистым ветром на Стамбул обрушился сильный град.

Повалены сотни деревьев, с домов снесены десятки крыш, опрокинуты пять башенных кранов, оборваны провода трамвайных путях. В центральной части города рухнул минарет. От разрушений пострадали, как минимум, десять человек. Сейчас с ограничениями функционируют железнодорожный тоннель под Босфором и его автомобильный дублер, внесены изменения в работу аэропортов. Жителей предупредили о возможности повторного урагана.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".