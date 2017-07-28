В Крыму отмечают День Крещения Руси. Видео

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Миллионы православных христиан по всему миру празднуют День Крещения Руси. Во всех храмах идут торжественные службы. Божественную литургию и крестный ход провели и в Успенском соборе Кремля. Ровно в полдень в каждой церкви зазвучат колокола. Их звон объединит храмы не только по всей России, но и в соседних странах. Православные вспоминают одного из самых почитаемых святых - князя Владимира. Именно он и крестил Русь в 988-м году в Херсонесе.