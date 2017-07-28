Славянская площадь станет первым крупным хабом в центре Москвы

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Славянская площадь после благоустройства станет крупнейшим хабом в центре Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра итогов работ по благоустройству площади.

В Москве к завершению близится благоустройство в рамках программы "Моя улица". Об этом заявил Сергей Собянин в ходе осмотра проделанных работ на Славянской площади, передает "ТВ Центр".

Ожидается, что в этом районе после открытия парка "Зарядье" увеличится число туристов. Поэтому рядом столичные власти решили расширить пешеходную зону. Установят дополнительное освещение и скамейки.

Поэтому для пассажиров метро и наземного транспорта здесь будут организованы новые промежуточные маршруты.

"Славянская площадь преображается. Основные работы закончены. "Славянка" превращается в один из крупнейших транспортных хабов в центре столицы. Уже сегодня она перевозит около 130 тысяч пассажиров. В ближайшее время это будет уже около 200 тысяч в сутки. Здесь будет организована пересадка на метро, 11 маршрутов наземного городского транспорта, такси, и, конечно, это маршрут до "Зарядья" и Кремля", - сказал Собянин.

Благоустройство по программе "Моя улица" планируется завершить ко Дню города.