Посвященная Крымскому мосту выставка открылась в ГУМе

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В Москве открылась выставка, посвященная строительству Керченского моста в Крым. Среди экспонатов есть и уникальные археологические находки, сделанные во время осмотра морского дна.

Античная, чудом сохранившаяся реликвия столетиями была скрыта от людских глаз под толщей воды. Тьма и соседство с морской живностью теперь сменилось для нее невиданной славой. Терракотовая голова, обнаруженная в бухте у мыса Ак-Бурун, сначала была выставлена в Крыму, теперь в Москве. Здесь к ней приставлен личный охранник, который не сводит с экспоната глаз, отмечает "ТВ Центр". Впрочем, как и посетители.

Это уже третья выставка, посвященная долгожданному мосту, который свяжет полуостров Крым с материковой частью России. Здесь представлено всё, что важно видеть и знать. Помимо археологических находок, есть еще форма строителей, которую можно примерить, материалы, из которых строится мост, которые можно потрогать, и макеты, осмотрев которые, легко представить будущее автомобильное путешествие.

Здесь можно пролететь над Крымским мостом на вертолете. Чуть дальше - узнать об истории соединения двух берегов Керченского пролива и неоднократных неудачных попытках построить мост.

Ждать осталось недолго. Автомобильное движение через Керчь должны пустить в конце следующего года, железнодорожное сообщение - годом позже. Выставка в ГУМе будет работать до сентября.

Кристина Одиноченко, Дина Халилова, "ТВ Центр".