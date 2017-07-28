ФСБ задержала семерых человек за подготовку терактов в Петербурге
Теги: санкт-петербург Преступность фсб терроризм
ФСБ России задержала семерых выходцев из Центральной Азии, которые подозреваются в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. При этом личности злоумышленников не разглашаются в интересах следствия.
Федеральная служба безопасности России задержала семерых выходцев из Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Двадцать восьмого июля задержана группа лиц в составе семи человек, выходцев из центральноазиатского региона, подозреваемых в подготовке терактов в Санкт-Петербурге на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей", - говорится в сообщении.
При этом личности задержанных людей не разглашаются в интересах следствия.
Ранее в апреле в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв. Бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов. В результате взрыва погибли 16 человек.
Читайте также:
ЦБ отозвал лицензию у "Югры" и отверг план санации банка
В Подмосковье мужчина обезглавил знакомого в ходе пьяной ссоры
Арабская коалиция сбила летевшую на Мекку йеменскую ракету
Храм XVI века нашли при раскопках в центре Москвы