Виновник крупного ДТП на Волоколамке объявлен в розыск

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Московская полиция объявила в федеральный розыск 33-летнего Андрея Смирнова, виновника ДТП на Волоколамском шоссе. Авария произошла из-за водителя Mercedes, который на большой скорости выехал на встречную полосу и зацепил автомобиль Skoda, а после транспортные средства задели еще два автобуса.

Предполагаемый виновник крупного ДТП на Волоколамском шоссе объявлен в федеральный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

"Постановлением следователя объявлен в федеральный розыск Смирнов Андрей Михайлович, 1984 года рождения, считающийся предполагаемым виновником ДТП на Волоколамском шоссе", - сообщил руководитель пресс-службы столичного ГУ МВД России Юрий Титов.

ДТП произошло 25 июля на Волоколамском шоссе. По основной версии, все случилось по вине водителя Mercedes, который на скорости 140-150 километров в час двигался в сторону области, и выехал на встречную полосу. Сначала он зацепил автомобиль Skoda, а после транспортные средства задели еще два автобуса. Движение по Волоколамскому шоссе было открыто лишь спустя шесть часов после аварии.

В результате ДТП пострадали четыре человека, виновник ДТП скрылся. По данному факту было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

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