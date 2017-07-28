Бесплатные стоянки для такси появились в центре Москвы

Теги: Москва парковка такси

На семи улицах в центре столицы появились бесплатные стоянки для такси. Кроме того, теперь таксисты также могут оставить свой автомобиль на безвозмездной основе возле трех станций МЦК.

В центре столицы организовали бесплатные парковки для такси. Они появились на улицах 1905 года, Пятницкой, Казакова, Большая Спасская, Большая Дорогомиловская, Олимпийском проспекте и Цветном бульваре. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Представители таксомоторного сообщества обратились в Дептранс с просьбой рассмотреть возможность организации новых стоянок на ряде центральных улиц города. После рассмотрения предложенного адресного перечня было признано целесообразным организовать дополнительные стоянки легковых такси на семи улицах", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, бесплатные парковочные места для таксистов также появились на трех транспортно-пересадочных узлах Московского центрального кольца (МЦК). Водители такси могут оставить свой автомобиль на безвозмездной основе у станций Балтийская, Лихоборы и Локомотив.

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