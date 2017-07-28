Москва приостанавливает с 1 августа использование США дипсобственности

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МИД России сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США складов в Москве и дачи в Серебряном бору в ответ на арест своей дипсобственности в Нью-Йорке. Также Москва предложила уровнять количество сотрудников посольства до 455 человек в обеих странах.

МИД России выступило с заявлением о приостановке использования посольством США всех складов на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору, говорится в сообщении ведомства.

Внешнеполитическое ведомство также предложило США уравнять количество сотрудников посольства и до 1 сентября сократить число американских дипломатов в России до 455 человек.

"В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - предупредили в МИД.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов и наложила арест на два объекта дипсобственности. Причиной стало "вмешательство России" в выборы США и "притеснение" американских дипломатов в Москве.

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