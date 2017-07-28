Путин лично одобрил ответные меры МИД России на санкции США

Теги: Политика путин сша мид песков санкции россия

МИД России ввел ответные меры в отношении США. Число американских дипломатов в России сократят в соответствии с численностью сотрудников МИД России в США и лишат их дачи в Серебряном бору. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин лично санкционировал введение ограничительных мер против США.

Заявление МИД России о праве Москвы в ответ на санкции США в порядке взаимности принять меры, которые могут затронуть американские интересы, было лично санкционировано президентом Владимиром Путиным.

Как подчеркнул в разговоре с агентством РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подобные меры невозможны без санкционирования президентом. Он также пояснил, что принятие заявления МИД связано не с ситуацией вокруг российской дипсобственности в США, а с принятием нового закона о санкциях.

Решение не ждать финального законопроекта, подписанного президентом США Дональдом Трампом, было принято, по словам Пескова, осознанно, так как в данном случае "большее значение, наверное, представляет та форма, в которой она вышла уже после Сената".

Ранее стало известно, что число американских дипломатов в России сократят в соответствии с численностью сотрудников МИД России в США и лишат их дачи в Серебряном бору (с полным текстом заявления МИД России можно ознакомиться на сайте ведомства). Это произошло вслед за новостями о том, что Сенат США одобрил пакет документов, который предусматривает введение новых антироссийских санкций. Ограничительные меры, как следует из законопроекта, затронут бизнес не только в России, но и в Европе. Брюссель уже пригрозил мерами, если европейские компании понесут убытки.

В свою очередь, Путин, комментируя ситуацию с ужесточением санкционного режима, сказал, что Россия не будет и дальше терпеть хамство американских политиков.

Читайте также:

"Особый цинизм": Путин объяснил санкционную политику США

Путин: Россия не готова бесконечно терпеть хамство США

Москва упрекнула США в уничтожении шансов наладить отношения с Россией

Сенат США одобрил новые санкции против России

Берлин заявил об отсутствии единства с Вашингтоном в вопросе санкций