В ночь на 29 июля москвичи смогут увидеть звездопад

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Жители столицы смогут увидеть звездопад в ночь на субботу. Сотрудники планетария советуют наблюдать его в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба.

В ночь на 29 июля в небе над столицей можно будет увидеть метеорный поток. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного планетария.

"29 июля 2017 года достигнет пика метеорный поток Южные Дельта-Аквариды. Он действует ежегодно с 12 июля по 23 августа. В 2017 году, по прогнозам Международной метеорной организации, максимальное число падающих звезд составит от 15 до 20 в час", - говорится в сообщении.

Сотрудники планетария советуют наблюдать метеорный поток в предрассветные часы вдали от городских огней в южной части неба.

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