Медведев открыл чемпионат России по легкой атлетике

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Дмитрий Медведев принял участие в открытии чемпионата России по легкой атлетике. Премьер-министр пожелал спортсменам показать лучшие результаты.

В Подмосковье стартовал чемпионат России по легкой атлетике. Об этом сообщает "ТВ Центр". В церемонии открытия принял участие Дмитрий Медведев. Он пожелал удачи спортсменам и особо отметил психологическое давление, с которым сейчас сталкиваются все участники нашей сборной.

"Отдельно хочу сказать о работе тренеров и всех, кто участвует в подготовке легкоатлетов. Они помогали не только совершенствовать физическую форму, но и настраиваться на победу, справляться с огромной психологической нагрузкой. А мы знаем, что сейчас эта психологическая нагрузка на наших легкоатлетов очень сильная", - сказал премьер.

