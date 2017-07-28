Россияне не пострадали в аварии поезда в Барселоне

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Число пострадавших в результате аварии пригородного поезда на железнодорожной станции "Французский вокзал" в Барселоне возросло до 54. По предварительной информации, россиян среди них нет.

54 человека пострадали в результате аварии на железно-дорожной станции в Барселоне. Там пригородный поезд врезался в отбойник, передает "ТВ Центр".

ЧП произошло в час пик. На кадрах с места происшествия видно, что передняя часть локомотива разрушена. Вагоны с рельсов не сошли, но от мощного удара многие пассажиры получили серьёзные травмы.

Как сообщили в нашем посольстве в Барселоне, россиян среди пострадавших нет. На месте продолжают работать спасатели и сотрудники правоохранительных органов. Причины аварии выясняются.