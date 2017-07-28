Пассажиропоток через Славянскую площадь вырастет в 1,5 раза

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Славянская площадь после благоустройства станет крупнейшим транспортным узлом в центре Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра итогов работ по благоустройству площади по программе "Моя улица". Здесь будет организована пересадка между метро и автобусами, появятся стоянки такси и велопрокат.

Кремлевское кольцо - одно из самых проблемных мест в историческом центре Москвы: узкие улицы, пробки и хаотичные парковки. Прогулки от Лубянки до Славянской площади и в дальнейшем к парку "Зарядье" теперь будут вызывать другие ассоциации. Здесь заканчивается благоустройство территории, в том числе и той, которая прилегает к храму Всех Святых на Кулишках.

Храм - объект культурного наследия федерального значения, отмечает "ТВ Центр". На протяжении многих веков он определяет архитектурный облик Славянской площади. Поэтому здесь часто бывают туристы. Площадь хоть и самый центр Москвы, но долгое время представляла собой стоянку общественного транспорта. Теперь она будет выполнять ту же функцию, но совсем по-другому.

"Славянка" превращается в один из крупнейших транспортных хабов в центре столицы. Уже сегодня она перевозит около 130 тысяч пассажиров. В ближайшее время это будет уже около 200 тысяч в сутки. Здесь будет организована пересадка на метро, 11 маршрутов наземного городского транспорта, такси, и, конечно, это маршрут до "Зарядья" и Кремля", - рассказал Сергей Собянин.

Всего за 20 минут от Китай-города можно будет добраться общественным транспортом практически в любую точку центра. Совсем скоро на обновленной Славянской площади появятся 5 современных павильонов для остановок 11 столичных маршрутов наземного транспорта с электронными табло, автоматами по продаже билетов и, конечно же, usb-зарядками. Здесь же будет стоянка такси и станция городского велопроката.

Для пассажиров будет организована комфортная пересадка между метро и автобусными маршрутами. Над выходами из подземки установят навесы. И тогда даже в дождливую погоду не придется открывать зонт. Уже сейчас на площади установили новые опоры освещения и расчистили небо от проводов.

Осенью на площади добавят красок — высадят рябины, чтобы отгородить проезжую часть от пешеходного пространства.

Екатерина Гоголева, Дина Самохина, Дмитрий Шаракин, Михаил Федоров, "ТВ Центр".