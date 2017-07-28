В Москве задержали продавцов неэффективного медоборудования для мужчин

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В Москве задержали банду мошенников, которая торговала поддельным медицинским оборудованием. Основными клиентами были пожилые мужчины, которые охотно верили рассказам дельцов о якобы небывалом эффекте чудо-приборов. Но реальной была только прибыль преступников: выручка с одного клиента доходила до 3 миллионов рублей.

Полицейские при поддержке СОБРа задержали 16 членов организованной группы. Эти люди по всей стране на протяжении нескольких лет продавали "чудо-прибор", который якобы излечивает мужчин от тяжелых заболеваний, передает "ТВ Центр".

Работа была поставлена на широкую ногу и шла по отработанной схеме. В бесплатных изданиях размещали рекламу, где рекомендовали звонить по указанному номеру. Дальше клиента консультировали и убеждали купить "чудо-прибор".

Советы давали мужчины с судимостью и жаждой заработка. Многие сами не знали, что именно продают. За подробностями отсылали к инструкции, которую написал большой знаток медицинских терминов, но не врач. Если человек приобретал прибор, то в инструкции были указаны рекомендации, программы и время, в которое их нужно включать.

Сообщается, что компания якобы заключила договор с крупным производителем медицинской техники. Прибор прошел клинические испытания, имеет соответствующие документы. "Специалисты по биорезонансной энергетике" ставили диагноз, прописывали БАДы и непременно "чудо-прибор", который якобы усиливает лечебное воздействие.

"Злоумышленники убеждали потерпевших, в основном пожилых мужчин, в эффективности приборов. Под видом дорогостоящего медицинского оборудования и препаратов потерпевшим реализовывали недорогие неэффективные устройства, фактически не обладающие предлагаемыми свойствами", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Их стоимость завышалась в десятки раз. Сотрудники полиции установили, что выручка аферистов с одного клиента составляла от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Теперь всем 16 подозреваемым грозит реальный срок. Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России "Мошенничество".

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".