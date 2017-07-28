В Москве пройдет выставка фестиваля молодежи 1957 года

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Ровно 60 лет назад — 28 июля — в Москве открылся Фестиваль молодёжи и студентов. Он стал одним из самых ярких событий хрущёвской "оттепели". Тогда столица преобразилась к фестивалю почти до неузнаваемости. В страну, долгое время жившей за "железным занавесом", приехало немыслимое по тем временам число иностранцев.

Это был самый массовый за свою историю фестиваль, в Москве собрались 34 тысячи участников со всех континентов. Атмосфера была очень дружелюбной, незнакомые люди чувствовали себя родными, как будто и не было никогда железного занавеса, передает "ТВ Центр".

Москва к фестивалю готовилась долго и всерьез. Построили стадион "Лужники", гостиницы "Турист" и "Украина", заложили парк "Дружба". Считается, что и голуби в столице появились из-за фестиваля. Знаменитая голубка Пикассо к тому времени стала символом мира, а в Москве тогда с голубями были проблемы.

Задача была не из легких - за два года вывести сто тысяч голубей. На предприятия пошли директивы, повсюду строили голубятни. Ставку сделали на сильных и выносливых почтовых голубей. Задачу выполнили, вырастили. И действительно, в день открытия фестиваля в Москве выпустили сорок тысяч голубей.

Клавдии Тихомировой, участнице 6-ого Всемирного фестиваля молодежи студентов 1957 года, тогда было восемнадцать лет, и она открывала фестиваль в группе спортсменов. Удивляли публику не только гимнастическими трюками, но и невиданной раньше трансформацией костюмов.

"У нас были голубые платьица, которые застегивались на кнопочках. Когда мы сели, мы кнопочки отстегнули, лиф опускался вниз, там выскакивала розовая юбочка, а здесь была розовая маечка. Ребята садились, мы вставали. Вот я сейчас говорю, а у меня даже мурашки по коже. Такой был гром аплодисментов", - рассказала Тихомирова.

Без происшествий, правда, не обошлось. В день открытия желающих увидеть шествие собралось невероятно много - висели на столбах и деревьях. В районе Колхозной площади под гостями фестиваля и провалилась крыша универмага "Щербаковский". Благо, никто не пострадал. Но вовсе не ЧП у большинства остались в памяти. За две недели прошло восемьсот мероприятий. Чтобы посетить все соревнования, выставки и концерты одному человеку потребовалось бы сто лет. Эдита Пьеха вместе с ансамблем "Дружба" на фестивале завоевала золотую медаль.

"Червоный автобус" - это была такая песня, мой талисман. Эта песня, кстати, легендарного польского композитора Владислава Шпильмана, про которого Роман Полански снял целый кинофильм под названием "Пианист", - сообщила певица.

А у Натальи Краснушкиной, тоже участницы фестиваля 1957 года, в память о фестивале осталась не медаль, а оригинальная брошь. Она аккомпанировала на гитаре певцу, исполнявшему итальянские песни. Она случайно встретила иностранку из Америки в церкви рядом с домом.

"Выяснилось при разговоре, что она дочь миллионера, а одета также скромно, как я", - поделилась воспоминаниями Краснушкина.

Но больше всего потрясло то, что юная девушка сама заработала деньги. Захотела побывать в СССР и пошла работать. Благодаря фестивалю потрясений у советских людей было много. Они открыли для себя мир: в моду начали входить джинсы, стал популярен джаз, да и первая сексуальная революция в Советском Союзе произошла тогда же.

"Язык объятий, язык горящих глаз и улыбок делал свое дело, и как все это прекрасно помнят - после фестиваля пошла волна – ну, в общем, деток фестиваля: темненьких, всяких разных", - рассказал участник фестиваля 1957 года Анатолий Брусиловский.

К юбилею знаменитого фестиваля в столице появился Народный музей. Многие уже принесли свои раритеты: посуду или коробки спичек с фестивальной символикой, входные билеты в "Лужники". Есть и совсем личные, например, майка, в которой один из участников Виталий Боленок бежал Эстафету мира.

"Тут мы видим знак "Буревестника", майка очень заношенная, очевидно, что он, пробежав, еще очень долго её носил", - дополнил главный хранитель Музея Москвы

Выставку фестивальных артефактов откроют первого августа в Музее Москвы. А в октябре Россия вновь будет встречать весь мир - девятнадцатый фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи.

Юлия Богоманшина, Александр Голубев, Валерий Белинский, Александр Ивановский и Юрий Петров. "ТВ Центр".