Гражданин Белоруссии напал на полицейского в центре Москвы

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Трое приезжих из Белоруссии устроили дебош в центре столицы. В ходе него один из мужчин напал на сотрудника полиции и ударил его кулаком по голове. Против гражданина возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Трое граждан Белоруссии устроили дебош в центре столицы, в ходе которого один из них напал на полицейского. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел на Новокузнецкой улице.

"Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали прекратить нарушать общественный порядок, и тогда один из участников дебоша ударил правоохранителя кулаком по голове. После этого полицейские доставили троих хулиганов, которые оказались приезжими из Белоруссии, в отдел полиции", - говорится в сообщении.

На двоих дебоширов составили административные протоколы о мелком хулиганстве, а против мужчины, который ударил сотрудника полиции, возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

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