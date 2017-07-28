Американский посол разочарован ответом России на новые санкции США

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Посол США в Москве выразил глубокое разочарование и возражение в связи с решением МИД России о сокращении численности американских дипломатов и ограничении доступа дипмиссии к складским помещениям и даче. Джон Теффт перенаправил данное уведомление в Вашингтон для ознакомления.

Посольство США в России заявило российской стороне протест в связи с ответными мерами в адрес американских дипломатов, передает РИА Новости.

Посол Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон.

"Мы получили уведомление российских властей. Посол выразил глубокое разочарование и протест. Мы перенаправили данное уведомление в Вашингтон для ознакомления", - сообщила Олсон.

МИД России ввел ответные меры в отношении США. Число американских дипломатов в России сократят в соответствии с численностью сотрудников МИД России в США и лишат их дачи в Серебряном бору. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин лично санкционировал введение ограничительных мер против США.

В конце прошлого года США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к двум жилым комплексам - загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне.

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