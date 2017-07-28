Участница "Битвы экстрасенсов" задержана в центре Москвы
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Столичные полицейские задержали участницу "Битвы экстрасенсов", которая под предлогом гадания выманивала деньги у двух женщин. Одна из потерпевших сообщила, что в общей сложности заплатила за услуги 700 тысяч рублей. В отношении гадалки возбудили уголовное дело о мошенничестве.
В центре столицы полицейские задержали участницу шоу "Битва экстрасенсов", которая под предлогом гадания выманивала деньги у двух женщин из Московской области. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В полицию обратилась жительница Балашихи.
"Безработная женщина рассказала, что вот уже четыре года вместе с дочерью посещает гадалку Сабину, проводящую сеансы у себя в квартире на улице Садовая-Спасская. Потерпевшая сообщила, что в общей сложности заплатила за услуги 700 тысяч рублей, но легче от гаданий не стало", - говорится в сообщении.
В отношении гадалки правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
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