Жара выше 35 градусов ожидается в субботу в Подмосковье

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МЧС предупреждает жителей Подмосковья о жаре выше 35 градусов тепла в субботу. Гражданам рекомендуется поддерживать дома прохладную температуру воздуха, стараться не находится на жаре, избегать интенсивной физической нагрузки, а также пить больше жидкости.

В субботу температура воздуха в Московской области может превысить 35 градусов тепла. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

"29 июля на территории Московской области местами ожидается сильная жара, с максимальной температурой воздуха плюс 35 градусов и выше", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют гражданам поддерживать дома прохладную температуру воздуха, стараться не находится на жаре, избегать интенсивной физической нагрузки, а также пить больше жидкости.

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