Авария на энергомосту оставила Крым без электричества
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Четыре ветки энергомоста в Крым отключены из-за аварии. Сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани. Причины выясняются. В результате крупнейшие города Крыма остались без электричества. Света нет в Симферополе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.
Обновление: восстановлена работа 2 из 4 веток энергомоста; Керчь, Судак, Феодосия - под напряжением
Энергомост в Крым перестал работать после того, как четыре ветки отключила противоаварийная автоматика со стороны Тамани. В настоящий момент специалисты выясняют причину произошедшего. Об этом агентству "Крыминформ" сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.
Информацию об отключении веток энергомоста "Интерфаксу" подтвердили также в Минэнерго России. По данным ведомства, дефицит мощности в энергосистеме Крыма составляет 1000 мегаватт из-за аварии. Сам инцидент произошел в Краснодарском крае, отметили в министерстве.
При этом в "Крымэнерго" пока отказались комментировать инцидент. "Пока никакой информации официальной дать не могу, разбираемся", – сказал гендиректор госкомпании Виктор Плакида.
Полуостров остался без электричества примерно в 14:00 по местному времени. Света нет в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах. На улицах Симферополя отключены светофоры и встали троллейбусы. Продовольственные магазины закрыты. Крупнейшие объекты инфраструктуры в настоящее время подключаются к резервным источникам питания.
По данным местных властей, отключение веток энергомоста не отразилось на работе аэропорта, больниц, сотовых операторов и других важных объектов полуострова.
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