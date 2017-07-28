Как звезды погуляли на свадьбе Никиты Преснякова

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Накануне внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков женился на 20-летней студентке Алене Красновой. СМИ уже окрестили это событие "свадьбой года" и обсуждают ее подробности.

Брак Никиты Преснякова и студентки Российской академии народного хозяйства и госслужбы Алены Красновой был зарегистрирован в Московском областном дворце бракосочетаний №1 в подмосковной Барвихе. Невеста приехала на автомобиле с личным шофером, а жених сам сел за руль. Перед поездкой в ЗАГС состоялся традиционный "выкуп" невесты: жениху пришлось отгадывать загадки и осыпать ряженых казаков деньгами, пишет "МИР 24".

Никита и Алена ������������ #свадьба #ANrealWedding Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 27 2017 в 8:18 PDT

Само торжество состоялось в поселке "Жаворонки", на нем присутствовали порядка 200 гостей, большинство из которых – звезды шоу-бизнеса, в том числе Алла Пугачева, Кристина Орбакайте, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров.

☀️Утро �������� #anrealwedding #утроневесты Публикация от Katrin Assi (@katrinassi) Июл 27 2017 в 5:02 PDT

"Свадьба в стиле рок", как ее охарактеризовала Кристина Орбакайте, обошлась, по данным СМИ, в десятки миллионов рублей. Особенно удалась развлекательная программа. Были и трогательные моменты – например, клятва жениха, которую Никита Пресняков сочинил сам: "Знаю я, что характер не из легких. Я словно топил в себе гномов робких. Ты растворила мою ярость. Подарила мне храбрость, налила "инь" в мое "ян"!"