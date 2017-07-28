Создан антибиотик для борьбы с устойчивыми к существующим лекарствам инфекциями

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В США разработан новый вид антибиотиков, способный бороться с патогенными бактериями, устойчивыми к существующим лекарствам. В частности, препараты на его основе могут воздействовать на внутрибольничные инфекции, резистентные к большому количеству антибиотиков.

В одной из американских медицинских лабораторий разработан новый вид антибиотиков, способный бороться с патогенными бактериями, устойчивыми к существующим видам лекарств. Об этом сообщил портал "Русская планета".

Разработка основана на способности ряда антибиотиков ингибировать LpxC-фермент, играющий важную роль в формировании наружной мембраны грамотрицательных бактерий. Созданный препарат способен воздействовать на бактериальные инфекции, устойчивые к лекарствам, в том числе на внутрибольничные инфекции, резистентные к широкому спектру антибиотиков.

Ингибиторы LpxC являются новым классом антибиотиков, способных бороться с множеством инфекционных заболеваний, вызванных грамотрицательными бактериями.