Массовая гибель рыбы зафиксирована в Москве

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В Измайловском парке на востоке столицы отмечена массовая гибель рыбы. На место уже выезжали сотрудники "Мосэкомониторинга" и брали пробу воды для исследования. После проведенной проверки специалисты смогут назвать причину произошедшего.

На территории Измайловского парка на востоке столицы зафиксирована массовая гибель рыбы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По предварительной информации, в Лебедянском пруду погибла вся рыба. На место уже выезжали сотрудники "Мосэкомониторинга" и брали пробу воды для исследования. Причина случившегося станет известна после результатов проверки.

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