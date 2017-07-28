Автоматика отключила электричество в Крыму из-за аномальной жары

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Аномально высокая температура на Кубани стала причиной аварийного отключения энергомоста в Крым. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики России. На данный момент электричество, поступление которого отключила автоматика, уже идет по двум из четырех ниток.

Обновление: все снабжающие Крым линии электропередач включены - Федеральная сетевая компания

Отключение электроэнергии на ЛЭП в Краснодарском крае, снабжавших Крым, произошло из-за аномально сильной жары. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России.

В настоящий момент ведутся работы по подключению воздушных линий. Ситуация находится на особом контроле заместителя министра энергетики России Андрея Черезова.

"Сейчас уже подали на данный момент 160 мегаватт, я думаю, в течение часа всем будет подано напряжение. Причина не в Крыму и не в энергомосту, отключились две линии 500 киловатт, от которых последовали отключения на территории юга и соответственно под ограничение по автоматике попала республика Крым", - прокомментировал ЧП агентству "Интерфакс" Черезов.

Полуостров остался без электричества примерно в 14:00 по местному времени. Свет отключился в Симферополе и Симферопольском районе, Ялте, Феодосии, Судаке, Керчи, Бахчисарайском районе и некоторых других населенных пунктах.

По данным местных властей, отключение веток энергомоста не отразилось на работе аэропорта, больниц, сотовых операторов и других важных объектов полуострова.

Крупные города Крымского полуострова уже подключают к электричеству. На данный момент оно поступает по двум из четырёх ниток.

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