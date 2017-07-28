Праздник "Московский спорт в "Лужниках" пройдет 29 июля

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Любителей самых разных видов спорта соберет "Московский спорт в "Лужниках". Викторины и аттракционы, семейные старты и настольные игры, теннис, футбол и хоккей, состязания по гиревому спорту, армрестлингу, воздушной атлетике, кросс-фиту и игре в городки — это лишь небольшая часть программы праздника, который пройдет 29 июля.

В субботу, 29 июля, Департамент спорта и туризма Москвы проведет день московского спорта в "Лужниках". Гости фестиваля увидят выступления спортсменов из более чем 50 стран, смогут попробовать силы в традиционных дисциплинах - баскетболе, футболе, настольном теннисе, городках и шахматах.

В Лужниках пройдут чемпионат мира по воркауту-2017, чемпионат мира по футбольному фристайлу RFCC, турнир по смешанным единоборствам FIGHT NIGHTS, чемпионат России по стандрайтингу MOTUL STUNT CHAMP, фестиваль "Экспо Баскет", День московского футбола.

Для любителей экстремальных и боевых видов спорта будут организованы площадки для паркура, воркаута, mountain bike, стронгмена, велотриала, вейкборда, FMX-мотофристайла, MMA, реслинга.

"День спорта в "Лужниках" традиционно собирает поклонников активного образа жизни. В этом году мы подготовили много новшеств как для любителей, так и для профессиональных спортсменов. Именно такие мероприятия повышают интерес к спорту и физической культуре, что способствует укреплению здоровья, развитию волевых и нравственных качеств человека" - цитирует пресс-служба главу департамента Николая Гуляева.

Площадки стадиона будут открыты с 11:00 до 19:00. В 15:00 гости смогут посетить концерт, посвященный лучшим хитам лета. Еще одно музыкальное мероприятие проведут битбоксеры из разных стран мира. Вход свободный.

С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться на сайте moscowcitygames.ru.